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НовостиОбщество28 июля 2023 12:56

На Ямале найдены магазины, где в два раза завышали цены на продукты

В Тазовском районе ретейлеры подняли цены на продукты
Серафима Краснова
На Ямале найдены магазины, где в два раза завышали цену на продукты.

На Ямале найдены магазины, где в два раза завышали цену на продукты.

Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства о ценообразовании в магазинах райцентра и нашла нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 28 июля 2023 года.

В трех магазинах поселка допустимые надбавки на продукты питания по отдельным позициям составляли почти 100%. Владельцам торговых точек были выданы представления об устранении нарушений, виновных привлекли к ответственности.

На бизнесменов завели административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования».