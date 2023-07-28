На Ямале найдены магазины, где в два раза завышали цены на продукты

На Ямале найдены магазины, где в два раза завышали цену на продукты.

Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства о ценообразовании в магазинах райцентра и нашла нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 28 июля 2023 года.

В трех магазинах поселка допустимые надбавки на продукты питания по отдельным позициям составляли почти 100%. Владельцам торговых точек были выданы представления об устранении нарушений, виновных привлекли к ответственности.

На бизнесменов завели административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования».