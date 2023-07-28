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НовостиОбщество28 июля 2023 11:44

В Ноябрьске власти создадут спецподразделение ОМОНа «Ямал»

В ЯНАО ведется подбор помещения для дислокации силовиков нового спецподразделения «Ямал»
Серафима Краснова
Фото: правительство ЯНАО.

Фото: правительство ЯНАО.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Артюхова по созданию в Ноябрьске спецподразделения ОМОНа «Ямал» Управления Росгвардии по ЯНАО. Сейчас ведется подбор помещения для дислокации силовиков, а скоро начнется формирование кадрового состава.

В подразделение примут на службу лучших специалистов. Ямал окажет содействие в покупке необходимого оборудования для организации служебной деятельности и снаряжения.

- Сегодня вопросы безопасности выходят на передний план. Уверен, появление опытного спецподразделения на южной границе Ямала в совокупности с новоуренгойским спецподразделением «Север» значительно повысит возможности по поддержанию в регионе правопорядка, - пояснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, губернатор принял решение о назначении доплат из регионального бюджета полицейским, заработные платы которых не превышают трех прожиточных минимумов.