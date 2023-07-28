Около Надыма у производственных объектов заметили четырех медведей

Фото: Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО.

Около Надыма заметили четырех медведей. Косолапые были замечены у производственных объектов, в районе компрессорной станции «0 км». Жителей Ямала предупредили об опасности, которую несет в себе встреча с мишками.

— В районе компрессорной станции «0 км», рядом с производственными объектами, замечены четыре медведя. Будьте внимательны и осторожны! Телефон ЕДДС — 112, — заявили в администрации района в четверг, 27 июля.

Ранее мы писали, что в Ямальском районе автомобилисты заметили бегущего белого медведя. Косолапого сняли на камеру у железной дороги Обская — Бованенково. А еще раньше стало известно, что бесстрашный житель Ямала стал жертвой нападения белого медведя. Мужчина спас свою жену и пятилетнюю внучку, которых хотел разорвать зверь.