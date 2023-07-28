В Тазовском районе ЯНАО погибли два рыбака на глазах у отдыхающих в 10 метрах от берега

На озере в Газ-Сале ночью утонули два рыбака. Фото: Татьяна Коркина

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, у села Газ-Сале, погибли два рыбака на глазах у отдыхающих. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Трагедия случилась недалеко от берега, в 10 метрах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по ЯНАО.

— О происшествии стало известно ночью 28 июля. Проводится доследственная проверка, — кратко рассказали в пресс-службе Следкома редакции «КП-Ямал».

По данным Главного управления МЧС России ЯНАО, мужчины рыбачили на карьере и при проверке сетей выпали из резиновой лодки. Трагедия произошла в считанные секунды, выплыть ямальцам не удалось. Спасатели организовали поисковые работы. Погибшим было всего 30 лет, они были одеты в костюмы защитного цвета и находились в лодке без спасательных жилетов, тем самым нарушив правила безопасности.

Напомним, аналогичная трагедия произошла в Салехарде. В городе на глазах у очевидцев в реке утонул мужчина. Тело его обнаружили сотрудники Ямалспаса. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.