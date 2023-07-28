На Ямале по вине руководства едва не сгорел сварщик

Фото: Следственный комитет России по ЯНАО.

На Ямале в Пуровском районе по вине руководства коммерческой компании едва не погиб сварщик. ЧП произошло в октябре 2022 года. Специалисты выполняли сварочные работы на объекте нефтегазового промысла. Начальник и мастер цеха, ответственные за организацию работ и соблюдение требований промышленной безопасности, проигнорировали тот факт, что проведение огневых работ запрещено при наличие избыточного давления в технологическом оборудовании и выдали задание электрогазосварщику произвести газопламенные работы.

- В результате неосторожных преступных действий и бездействий осужденных, связанных с нарушением нормативно-правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности при производстве опасных работ, при выполнении задания произошло возникновение пожара на узле запорной арматуры. Электросварщику причинены ожоги, которые в своей совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

Руководители компании были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов на сумму свыше 200 тысяч рублей каждому.