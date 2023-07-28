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НовостиОбщество28 июля 2023 4:35

Новый торговый центр на три этажа появится в Салехарде до сентября 2023 года

В Салехарде откроется новый торговый центр
Серафима Краснова
В Салехарде откроется новый торговый центр.

В Салехарде откроется новый торговый центр.

Фото: Виктория Гаврик

Новый торговый центр появится в Салехарде в ближайшие месяцы. В трехэтажном коммерческом здании на улице Матросова близятся к завершению строительно-отделочные работы. Согласно планам властей, объект введут в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

Специалисты установили двери, окна, витражи и завершили внутреннюю разводку инженерных коммуникаций, а также интерьерную отделку. Госстройнадзор уже проверил качество проделанных работ. Особое внимание уделили монтажу и трассировкам внутренних инженерных систем, в том числе противопожарной безопасности.

Отметим, перед сдачей объекта инспекторы проведут еще одну проверку. На первом этаже появится торговый центр, а на последующих – фитнес-зал и помещения свободного назначения.