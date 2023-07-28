Дождя хватит на всех: прогноз погоды по городам Ямала на 28 июля

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.
В пятницу, 28 июля, средняя температура на Ямале составляет на +23...+28 градусов Цельсия, ночью опустится до +13. На улице будет достаточно пасмурно, возможен небольшой дождь.
В Салехарде и Лабытнанги столбик термометра будет достигать +24 градуса, ночью +10.
В Аксарке – +22, небольшой дождь, ночью +13.
В Новом Уренгое – + 26 градусов, облачно с дождем, ночью +13.
В Надыме – +26 градусов, облачно с дождем, ночью +9.
В Муравленко – +25, небольшой дождь, ночью +14.
В Ноябрьске – +19 градусов, небольшой дождь, ночью +11.
В Тарко-Сале – +20, небольшой дождь, ночью +13.
В Яр-Сале – +23, пасмурно, ночью +12.
В Красноселькупе – +23 градуса, облачно с дождем, ночью +14.