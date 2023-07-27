Полиция Ямала ищет Евгения Колодия, чтобы арестовать за кражу. Фото: Татьяна Коркина

Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа разыскивает Евгения Колодия, чтобы арестовать за кражу. Мужчину 1981 года рождения ищут правоохранительные органы в Пуровском районе. Уроженец Красноселькупского района проживает на территории Ямала.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Предположительно, преступник скрывается на территории ЯНАО.

Фото: пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

- Скрывается от Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Мера пресечения – арест, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Обращаясь к жителям, полицейские просят, если вы обладаете информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщите об этом в ОМВД России по Пуровскому району по тел.: 8 (349-97) -2-09-02, 02, 102.