На Ямале осудили вахтовика за убийство коллеги в пьяном угаре

В Надыме вахтовик зарезал ножом своего коллегу. Фото: Виктория Гаврик

В Надыме пожарник-вахтовик зарезал ножом своего коллегу. Трагедия произошла на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений Ямала. Сотрудники частной пожарной охраны пили алкоголь в здании пожарного депо. В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее шести ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате причиненных ему телесных повреждений. О происшествии стало известно на следующий день, когда оба рабочих - вахтовика не вышли на работу. Тело погибшего мужчины коллеги обнаружили на месте преступления, обвиняемый после совершения убийства спал в соседней комнате, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

Оперативники завели уголовное дело на вахтовика по статье «Убийство». В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.