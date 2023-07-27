На Ямале строят километровый путепровод на пересечении автомобильной и железной дорог

На Ямале идет масштабная реконструкция автомобильного путепровода над ж/д путями Чум — Лабытнанги. Фото: Татьяна Коркина

На Ямале, в районе поселка Харпе, идет масштабная реконструкция автомобильного путепровода над железнодорожными путями, рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Почти все подготовительные работы уже выполнены. Специалисты с учетом заданного темпа полностью укладываются в график.

— С учетом заданного темпа мы полностью укладываемся в график и планируем запустить движение по путепроводу к концу этого года. Строительство путепровода позволит разделить потоки железнодорожного и автомобильного транспорта, — рассказала исполняющий обязанности начальника отдела технадзора дорожной дирекции Ямала Ольга Кудрицкая.

Протяженность объекта составляет менее километра. За сутки двухполосную дорогу проезжают порядка 2645 машин. Путепровод построят над железной дорогой Чум — Лабытнанги и обеспечит независимое движение автомобилей.