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НовостиОбщество27 июля 2023 4:36

В Петропавловском соборе Салехарда 26 июля собрались сотни прихожан на молебен о Победе

Православные Салехарда выстроились в очередь к святым мощам Георгия Победоносца
Серафима Краснова
Фото: администрация Салехарда.

Фото: администрация Салехарда.

Сотни салехардцев пришли в Петропавловский собор помолиться за бойцов СВО. Жители поклонились мощам Георгия Победоносца. Салехардцы прошли богослужение в честь бойцов-земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Салехарда.

Фото: администрация Салехарда.

— Времена у нас непростые, и мы искренне молимся о ходатайстве Святого Георгия, чтобы Господь даровал воинам сил, мужества и отваги — достойно защитить Отечество, а также просим о себе, о близких, о том, что дорого нашему сердцу, — отмечает архиепископ Николай.

На богослужение пришли дети, взрослые люди, бабушки и дедушки, а также представители власти и общественники. Кроме того, храм посетили участники СВО. В числе пришедших была мать погибшего на воине бойца Наталья Бабаева. Женщина отложила все свои дела, чтобы помолиться о скорейшем возвращении домой всех бойцов.

Фото: администрация Салехарда.

Фото: администрация Салехарда.

Напомним, мощи Георгия Победоносца пробудут в Салехарде до 28 июля.