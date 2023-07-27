В Петропавловском соборе Салехарда 26 июля собрались сотни прихожан на молебен о Победе

Фото: администрация Салехарда.

Сотни салехардцев пришли в Петропавловский собор помолиться за бойцов СВО. Жители поклонились мощам Георгия Победоносца. Салехардцы прошли богослужение в честь бойцов-земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Салехарда.

— Времена у нас непростые, и мы искренне молимся о ходатайстве Святого Георгия, чтобы Господь даровал воинам сил, мужества и отваги — достойно защитить Отечество, а также просим о себе, о близких, о том, что дорого нашему сердцу, — отмечает архиепископ Николай.

На богослужение пришли дети, взрослые люди, бабушки и дедушки, а также представители власти и общественники. Кроме того, храм посетили участники СВО. В числе пришедших была мать погибшего на воине бойца Наталья Бабаева. Женщина отложила все свои дела, чтобы помолиться о скорейшем возвращении домой всех бойцов.

Фото: администрация Салехарда.

Напомним, мощи Георгия Победоносца пробудут в Салехарде до 28 июля.