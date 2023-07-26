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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:47

В ЯНАО продлили запрет на посещение лесов до 15 августа

Ямальцам на три недели запретили ходить в леса
Серафима Краснова
Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа 2023 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте департамента природных ресурсов ЯНАО.

— Ограничительные меры продлеваются в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров. При стабилизации лесопожарной обстановки и благоприятном метеорологическом прогнозе ограничения будут отменены, — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Запрет действует в пяти районах Ямала: Приуральском, Пуровском, Шурышкарском, Надымском и Красноселькупском.

Отметим, находиться в лесу разрешается только сотрудникам предприятий, чья деятельность связана с лесом напрямую.

Ранее мы писали, что на Ямале за два дня количество природных пожаров выросло в два раза.