В ЯНАО продлили запрет на посещение лесов до 15 августа

Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа 2023 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте департамента природных ресурсов ЯНАО.

— Ограничительные меры продлеваются в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров. При стабилизации лесопожарной обстановки и благоприятном метеорологическом прогнозе ограничения будут отменены, — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Запрет действует в пяти районах Ямала: Приуральском, Пуровском, Шурышкарском, Надымском и Красноселькупском.

Отметим, находиться в лесу разрешается только сотрудникам предприятий, чья деятельность связана с лесом напрямую.

Ранее мы писали, что на Ямале за два дня количество природных пожаров выросло в два раза.