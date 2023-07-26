На Ямале за два дня количество природных пожаров выросло в два раза

Общее количество возгораний в ЯНАО с начала пожароопасного период составляет 130.

На Ямале зафиксировано 10 природных пожаров на площади порядка 95 гектаров земли, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО. Общее количество возгораний в округе с начала пожароопасного период составляет 130, пожары уничтожили 4,5 тысяч гектаров.

Таким образом, в понедельник было зарегистрировано 4 очага природных пожаров на площади около 43 гектаров. Площадь возгораний за несколько дней в округе выросла в два раза.

Отметим, в начале лета департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО ограничил доступ граждан и транспорта в леса на нескольких территориях региона из-за участившихся природных пожаров. Пожароопасный сезон в регионе начался 10 мая.