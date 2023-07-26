В Салехарде с 16:00 перекроют улицы из-за прибытия мощей святого Георгия Победоносца

В двух городах Ямала перекроют дороги. Фото: Татьяна Коркина

В двух городах Ямала перекроют дороги, в ЯНАО прибудут мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православии покровителем небесного воинства. Перекроют автомобильное движение 26 и 27 июля в Салехарде и Лабытнанги. Согласно данным городской администрации, с 16:00 в среду, 26 июля, будет закрыто автомобильное движение у «Ямал-арены», где выставят мощи святого.

— В столицу Ямала прибудет святыня — мощи Георгия Победоносца. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств на двух участках в разное время, — рассказали в администрации Салехарда.

Кроме того, с 06:00 до 12:00 в четверг, 27 июля, дорожники перекроют участки от проспекта Молодежи в сторону парка Победы, а также от Объездной в сторону парка Победы.

Святыня прибудет в Лабытнанги в пятницу, 28 июля. Движение транспорта в этот день перекроют в районе улицы Первомайская вблизи Храма.