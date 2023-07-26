В Новом Уренгое предприниматель купил пистолет и пытался застрелить конкурента

Фото: Следственный комитет РФ по ЯНАО.

В Новом Уренгое предприниматель купил огнестрельное оружие и пытался расправиться с конкурентом. Между северянами произошел конфликт на почве ведения бизнеса. Перестрелка произошла в августе 2021 года. Мужчины встретились для выяснения спорных вопросов в промзоне. Один из участников конфликта выхватил пистолет и произвел семь выстрелов в сторону потерпевшего.

- Свои преступные действия, направленные на причинение смерти бизнесмену, осужденный не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, уклоняясь от произведенных в его сторону выстрелов и активно перемещаясь по территории промышленной базы, - заявили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

Мужчину признали виновным в незаконной покупке оружия и покушении на убийство человека. Суд отправил предпринимателя в колонию строгого режима на 6,5 лет.