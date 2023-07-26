Участники фестиваля «Доброспорт» пришли на помощь к подопечным благотворительного фонда

Фото: Ляйсан Давыдова.

С массовой разминки начался спортивный благотворительный фестиваль «Доброспорт». Молодые специалисты Роспана хотели не просто объединить и сплотить командный дух двух коллективов АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» и АО «Сибнефтегаз», но и в очередной раз напомнить о взаимопомощи тем, кто в этом действительно нуждается. А именно подопечным фонда «Милосердие».

Участники стартовали в двух дисциплинах – бег и прогулочная езда на велосипедах. После дистанции сотрудники разделились на четыре команды и попробовали свои силы в различных командообразующих состязаниях. Решающим конкурсом стал забег капитанов команд в мешках. Все участники получили призы, заряд энергии и отличное настроение.

Фото: Ляйсан Давыдова.

- Мы с моим четвероногим другом приехали просто потому, что любим кататься на велосипеде. И такое мероприятие мы не могли пропустить. Вместе мы достаточно много путешествуем, мой компаньон по стране уже наездил более пятидесяти тысяч километров. Был от Астрахани до Санкт-Петербурга, доехали практически до Иркутска, – рассказал руководитель сектора эксплуатационных затрат и эффективности планово-экономического отдела АО «Сибнефтегаз» Максим Панин.

Пока взрослые преодолевали маршрут, дети сотрудников увлекательно проводили время на мастер-классах: творили картины из песка и плели украшения из бисера.

- Планируя семейное мероприятие, мы очень хотели сплотить командный дух нашего коллектива, вовлечь наши семьи в спорт, укрепить свой спортивный дух и провести время в неформальной обстановке, пообщаться с коллегами, - говорит специалист по рискам компании Екатерина Бобрицкая.

Фото: Ляйсан Давыдова.

По словам специалиста налогового отдела АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Екатерины Пашниной, каждый участник фестиваля «Доброспорт» внес собственный вклад в общее дело.

- Желание помочь от всего сердца, не ожидая при этом ничего взамен, – бесценное качество, которое может выражаться как в словах, так и в действиях, - заключила Екатерина.