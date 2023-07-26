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НовостиОбщество26 июля 2023 4:31

В Ноябрьске 30 июля верующие пройдут крестным ходом к Поклонному кресту

Перед крестным ходом состоится Божественная литургия
Серафима Краснова
Фото: администрация Ноябрьска.

Фото: администрация Ноябрьска.

Жители Ноябрьска пройдут крестным ходом к Поклонному кресту. Он состоится 30 июля 2023 года. Его совершат православные люди города Ноябрьска, рассказали в администрации. Святыня была установлена 20 лет назад при въезде в память обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

- Перед крестным ходом состоится Божественная литургия, а в 10:30 верующие пойдут от храма Архистратига Михаила к Поклонному кресту. Сперва по улицам города, а затем по дороге в аэропорт. Сопровождать горожан будет автобус, - объяснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, каждый год верующие проходят почти девять километров, чтобы совершить молебен и почтить память Серафима Саровского.