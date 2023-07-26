Оглашены сроки прекращения дождя на Ямале

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Сервис визуализации погоды «Вентускай.ком» огласил сроки прекращения осадков на Ямале. Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, вероятность осадков в виде дождя различной интенсивности сохраняется в ЯНАО до вечера воскресенья, 30 июля 2023 года.

Дневная температура на Ямале 30 июля 2023 года при этом составит не выше +18 градусов Цельсия. Как сообщает сервис «Вентускай.ком», в понедельник, 31 июля, в ЯНАО потеплеет до +22 градусов Цельсия. Однако погода жителям приготовила неприятный сюрприз. Согласно данным синоптиков, во второй половине дня во вторник, 1 августа 2023 года, на Ямал обрушится новая гроза с ливнем.

Тем самым, прекращение осадков в ЯНАО прогнозируется не ранее четверга, 3 августа 2023 года.

Отметим, в среду, 26 июля, на Ямале прогнозируются дожди разной интенсивности. Циклон из осадков с грозой охватит пять районов ЯНАО. Дождей не будет только в Тазовском. Столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов, ночью - до +15.