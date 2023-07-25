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НовостиОбщество25 июля 2023 12:51

На Ямале дорожные работы до 13 августа перекроют участок трассы Обская – Паюта

На дороге Обская - Паюта компания «Ямалтрансстрой» начала дорожные работы
Серафима Краснова
Фото: Фото: Дороги и транспорт Ямала.

Фото: Фото: Дороги и транспорт Ямала.

На Ямале дорожные работы перекроют участок трассы Обская – Паюта. Ограничения для транспорта будут введены до 13 августа 2023 года, заявили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

— На дороге Обская - Паюта компания «Ямалтрансстрой» начала дорожные работы. До 13 августа с 15 км по 23 км дороги планируется ограничение движения, вплоть до полного закрытия, — говорится в сообщении властей.

При необходимости, проезд по данному участку возможен. Для согласования проезда следует заранее обратиться в департамент транспорта с заявкой, отметили в ведомстве.