В Ямальском районе автомобилисты заметили бегущего белого медведя

Фото: Служба по охране биоресурсов ЯНАО.

Белый медведь был замечен северянами в Ямальском районе. Хищник бежал вдоль дороги, оглядываясь в сторону попутно следующих машин. Видео было снято 24 июля и опубликовано в соцсетях.

Косолапого заметили у железной дороги Обская — Бованенково. Очевидец, снявший животное на видео, утверждает, что медведь ведет себя довольно агрессивно. Бегущий хозяин Арктики попал в объектив камеры в районе 200-го километра дороги.

Ранее мы рассказывали о том, как бесстрашный житель Ямала спас свою жену и пятилетнюю внучку от белого медведя. Сейчас мужчина находится в больнице Салехарда, а мишку отогнали на север. Нападение зверя произошло 19 июля в Ямальском районе в фактории Усть-Юрибей. Пострадавший 55-летний Олег Лаптандер рассказала, что в этом районе белые медведи появляются очень редко.