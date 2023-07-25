В Пуровском районе ЯНАО нашли труп без вести пропавшего мужчины

Фото: Следственный комитет по ЯНАО.

В Пуровском районе нашли труп без вести пропавшего мужчины. Следователи инициировали проверку по факту произошедшего. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в мае 2023 года на стоянке общины Еты-Яля на берегу реки Еркал – Надей-Пур в 200 километрах от села Халясавэй пропал 49-летний мужчина.

- В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено в заводе реки Окэлькике. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, представляющие интерес для следствия, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

Сейчас оперативники и следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.