Предприятия по переработке рыбы и оленины на Ямале получат субсидии на расширение производства

В 2023 году власти реализуют четыре проекта на рыбзаводах. Фото: Татьяна Коркина

Предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе получат региональную поддержку. Речь идет о заводах, которые занимаются переработкой рыбы и оленины.

На эти деньги предприятия смогут расширить производство и модернизировать оборудование. Субсидии будут выделены на покрытие затрат, связанных с выпуском продукции, а также на инвестиционную поддержку и приобретение оборудования.

В 2023 году власти реализуют четыре проекта на рыбзаводах. Всего в ЯНАО есть 26 переработчиков, из которых 12 специализируются рыбой, а 14 – мясом северного оленя.

Отметим, по данным правительства, поддержка властей округа позволит компаниям увеличить объемы продукции до 60 тонн.