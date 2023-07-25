Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставят на Ямал 26 июля

Фото: администрация Лабытнанги.

Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставят в Лабытнанги из Салехарда в пятницу, 28 июля 2023 года. В этот день верующие могут приложиться к мощам святого в храме Георгия Победоносца с 6 до 8 утра. Также здесь пройдет богослужение.

Поклониться святыне жители могут до 14:30, рассказали в администрации Лабытнанги. Мощи Георгия Победоносца впервые прибудут на Ямал. Из Москвы святыня отправилась по городам России, всего мощи посетят 100 регионов нашей страны.

Отметим, поклониться ковчегу с мощами Георгия Победоносца уже смогли жители Тюмени. В Салехард святыня прибудет в среду, 26 июля 2023 года.