В Салехарде появятся три новых мурала от петербургского художника Павла Плетнева

Фото: Алексей Титовский.

В Салехарде появятся новые муралы от петербургского художника Павла Плетнева. Рисунки украсят дома в 2023 году. Об этом рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский.

В этом году муралы появятся по следующим адресам: Почтовая,4, Свердлова, 43 и 3-я Космодемьянская, 35.

- Один из них посвящен семье и материнству. На эскизе женщина, обнимающая младенца. Мурал отразит ценности семьи - любовь, заботу, ответственность и верность, - рассказал Алексей Титовский.

Фото: Алексей Титовский.

В ближайшее время художник из Санкт-Петербурга Павел Плетнев приступит к нанесению рисунков. Один из эскизов был посвящен салехардцам Сергею Руотси и Сергею Назарову, которые отдали свою жизнь в зоне СВО, защищая Родину.

Третий мурал будет посвящен Ямалу. Изображение мэр представит чуть позже. Всего в Салехарде насчитывается более 30 муралов.