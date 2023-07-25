Ямал накроет циклон с обильными осадками из Санкт-Петербурга

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

На Ямале ожидаются обильные осадки, которые принесет циклон из Санкт-Петербурга. Согласно прогнозу синоптиков Гисметео, циклон подойдет к ЯНАО утром вторника, 25 июля 2023 года, ливни пройдут днем и продолжатся до поздней ночи.

По данным метеорологов, ночью циклон накроет большую часть Ямала, преимущественно юго-восток. Наиболее обильные осадки – до 6 мм – пройдут в Салехарде, Надыме и Приуральском районе.

Впрочем, осадки продолжатся и днем 26 июля 2023 года, в основном в северных районах, однако дожди станут еще мощнее. Также во вторник и среду в регионе разыграется гроза.