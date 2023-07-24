На Ямале жители аварийных домов получили квартиры через прокуратуру и суд

Прокурор направил иски в суд для дальнейшего расследования

Прокурор города Латытнанги в судебном порядке добивается предоставления местным жителям равнозначного по площади жилья вместо аварийного.

Надзорным органом было установлено, что вопреки требованиям законодательства местной администрацией собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах взамен изымаемого жилья предлагались квартиры меньшей площади.

Прокурор направил иски в суд для дальнейшего расследования. Требования прокуратуры судом были полностью удовлетворены, шесть собственников уже получили равнозначные жилые помещения взамен изъятого аварийного жилья.