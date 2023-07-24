Житель Ямала утонул на реке в Надыме, спасая тонущего племянника

Фото: Следственный комитет РФ по ЯНАО.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины и ребенка в реке Надымского района. В устье реки Хэмпаётам у поселка Ямбург 21 июля найдены тела 11-летнего мальчика и взрослого мужчины.

По данным ведомства, следственно-оперативной группой незамедлительно прибывшей на место происшествия установлено, что 21 июля 2023 года 11-летний мальчик с дядей решили искупаться в водоеме, расположенном недалеко от чума, где они проживали.

- Несовершеннолетний, не обладающий навыками плавания начал тонуть, взрослый мужчина бросился к нему на помощь. В результате происшествия оба не смогли выбраться из воды, - заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Трупы погибших найдены сотрудниками спасательной службы.