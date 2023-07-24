Задержанный на Ямале рецидивист пытался убить полицейского карандашом

Фото: СК РФ по ЯНАО.

В селе Овгорт Шурышкарского района оперативники задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Рецидивист не остановился на этом, а попытался расправиться с полицейским. Когда мужчина прибыл в отделение полиции, то схватил со стола карандаш и нанес удар в область шеи оперативника. Потерпевший перехватил руку нападавшего и удар пришелся вскользь, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ЯНАО.

Трагедия случилась 16 сентября в 2022 году. В частном доме села было найдено тело хозяина квартиры, с признаками насильственной смерти.

- В ходе предварительного следствия установлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого, совершенный им летом 2022 года. В июне мужчина, вступив в конфликт с односельчанином, нанес мужчине множественные удары деревянной палкой в различные части тела, причинив ему вред здоровью, квалифицируемый, как средней тяжести, - сообщили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело. С целью доказательства вины мужчины в совершенных преступлениях следствием выполнен большой объем действий, в том числе проведены осмотры, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, по каждому эпизоду установлены и допрошены свидетели, выполнен комплекс судебных экспертиз.