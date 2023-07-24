Во время стрельбы в кафе «Гурман» в Ноябрьске пострадал человек

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение злоумышленника. Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске в кафе «Гурман», где произошла перестрелка, пострадал один человек. Такую информацию озвучили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полицейские ищут стрелка, подтвердили редакции «КП» в ведомстве.

— В ОМВД России по Ноябрьску поступило сообщение из ЕДДС о нарушении общественного порядка в кафе «Гурман». Факт был зарегистрирован. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Один гражданин получил телесные повреждения в виде гематом на спине и груди в результате применения неизвестным травматического пистолета, — пояснили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение злоумышленника и выясняют обстоятельства ЧП. Сообщается, что пострадавший мужчина не стал писать заявление в полицию. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего.Напомним, инцидент произошел 22 июля 2023 года.

Отметим, в Югре обезумевший от злости мужчина по имени Овик Мадоян зарезал тестя на глазах у посетителей кафе. Злоумышленник был найден и помещен в СИЗО. Вчера зятю-убийце продлили срок содержания под стражей. Он проведет за решеткой до 23 сентября.