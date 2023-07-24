Ямальцев предупреждают о высокой пожароопасности 4 класса с 24 по 26 июля

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Ямальцев предупредили о повышении класса пожароопасности до четвертого. В пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО рассказали, что с 24 по 26 июля в регионе вырастет вероятность возникновения лесных пожаров из-за аномальной жары. По данным ведомства, с увеличением температуры воздуха до +30 градусов и наступлением теплой, а также сухой погоды растет и вероятность возникновения лесных возгораний.

— По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС в период с 24 по 26 июля прогнозируется повышенный четвертый класс пожарной опасности в населенных пунктах: Пангоды, Красноселькуп, Тарко-Сале, Толька, Халясавэй, Уренгой, Ноябрьск, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

На Ямале снова горят леса. Согласно данным на 23 июля 2023 года, по всей территории округа зафиксировано семь природных пожаров на площади почти 129 гектаров. Тушением возгораний занимаются 84 человека.