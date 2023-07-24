Синоптики пообещали ямальцам жаркие, но дождливые рабочие дни

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа, несмотря на дожди, в понедельник и вторник, 24 и 25 июля 2023 года, сохранится достаточно жаркая погода. Такие данные приводят синоптики Гисметео.

Температура воздуха днем в регионе 24 июля будет варьироваться в пределах +24...+28 градусов Цельсия, указывается в сообщении. В понедельник возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

Циклон с дождями обойдет все районы ЯНАО: от Приуральского до Надымского. Осадки на Ямале будут идти несколько дней. Туман накроет ЯНАО в понедельник. В Пуровском районе столбики термометров днем поднимутся до +27 градусов, а ночью упадут до +16.

Ранее синоптики рассказывали, что прошлая неделя на Ямале стала самой жаркой за все лето 2023 года. На большей части округа температура воздуха прогрелась до +30 градусов Цельсия.