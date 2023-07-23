Глава Заксобрания ЯНАО выразил соболезнования матери погибшего военкора Ростислава Журавлева

Фото: телеграм-канал председателя Законодательного Собрания ЯНАО

Глава Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин выразили соболезнования руководителю горкома КПРФ Людмиле Журавлевой, сын которой, военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, погиб в зоне СВО. Слова соболезнования он написал сегодня, 23 июля, в своем телеграм-канале.

- Выражаю глубокие соболезнования его маме, родным и близким. Потеря, которую невозможно измерить, потеря, котороя навсегда останется глубокой раной на сердце. Понимаю, что никакие слова не заменят эту боль утраты. Преклоняю голову перед горем матери. Людмила Анатольевна, Вы воспитали достойного сына - пишет Сергей Ямкин.

Ростислав находился в зоне СВО, выполняя свой профессиональный долг. 22 июля в результате артобстрела на Донбассе оборвалась его жизнь. Ему только исполнилось 34.

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