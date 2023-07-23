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НовостиОбщество23 июля 2023 9:25

В Салехарде простятся с предпринимателем, погибшего в зоне СВО

Прощание с героем состоится в понедельник, в 12 часов
Виктория Терина
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Салехард простится с героем 36-летним Сергеем Поповым, погибшем во время спецоперации. Об этом сообщили в администрации города. Мэрия принесла соболезнования родным и близким героя.

- Ветеран боевых действий, предприниматель Сергей Попов погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Прощание с героем состоится в понедельник, в 12 часов, в ритуальном зале окружной столицы. Похороны пройдут в 13 часов. Соболезнуем, скорбим вместе с родными и близкими - сообщили в пресс-службе администрации.

Сергея запомнили как честного, добросовестного, ответственного, мужественного. Боец до конца остался предан присяге.