В Салехарде состоялся субботник: вывезли 22 машины мусора

Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде за день убрали больше 330 куб.м или 22 машины мусора, а также ликвидировали 3 свалки. На субботник вышли 300 человек, в числе которых сотрудники городских и окружных предприятий, волонтеры, общественники и неравнодушные жители города.

- В июне вместе с департаментом природных ресурсов и экологии Ямала выявили место несанкционированного складирования отходов в районе Ангальского мыса. Сегодня вместе с активистами и коллегами вышли на уборку одной из крупнейших свалок, - написал в своем аккаунте глава Салехарда Алексей Титовский.

Кстати, массовые уборки территорий прошли во всех городах и поселках округа. Таким способом в округе открыли Неделю экологии на Ямале. До 30 июля запланировано более 400 мероприятий.