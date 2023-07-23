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НовостиОбщество23 июля 2023 4:40

В Салехарде состоялся субботник: вывезли 22 машины мусора

Мероприятия по очистке территорий прошили по всему Ямалу
Виктория Терина
Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде за день убрали больше 330 куб.м или 22 машины мусора, а также ликвидировали 3 свалки. На субботник вышли 300 человек, в числе которых сотрудники городских и окружных предприятий, волонтеры, общественники и неравнодушные жители города.

- В июне вместе с департаментом природных ресурсов и экологии Ямала выявили место несанкционированного складирования отходов в районе Ангальского мыса. Сегодня вместе с активистами и коллегами вышли на уборку одной из крупнейших свалок, - написал в своем аккаунте глава Салехарда Алексей Титовский.

Кстати, массовые уборки территорий прошли во всех городах и поселках округа. Таким способом в округе открыли Неделю экологии на Ямале. До 30 июля запланировано более 400 мероприятий.