Полицейские сняли с поезда в Ноябрьске вахтовика, который с криками «Облава!» порвал свой паспорт

В отделе полицейские выяснили, что задержанный является 25-летним жителем Новосибирской области. Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске полицейские сняли с поезда буйного пассажира. В отделение обратился начальник поезда «Новый Уренгой – Казань» 20 июля в районе 18:00, он рассказал, что один из пассажиров нарушает общественный порядок.

Оперативники задержали дебошира на станции Ноябрьск-2, по внешним признакам сибиряк находился в неадекватном состоянии, предположительно под действием наркотиков.

Фото: УМВД на транспорте по УрФО.

- Опросив пассажиров и работников поезда, транспортные полицейские выяснили, что во время поездки мужчина выражался в адрес следовавших вместе с ним людей нецензурной бранью, а затем и вовсе с криками «Облава» побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт и выбросил его в окно на железнодорожные пути. Начальник поезда принял решение отказать буйному пассажиру в дальнейшем проезде, составив соответствующий акт, - рассказали в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.

Уже в отделе полицейские выяснили, что задержанный является 25-летним жителем Новосибирской области, который работает охранником в одной из нефтедобывающих компаний города Когалым.

На него оперативники составили административный протокол и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.