На Ямале в водоеме утонули мужчина с ребенком

Аварийно-спасательная служба «Ямалспас» организовала поиски их тел. Фото: Виктория Гаврик

В ЯНАО 21 июля утонули два человека. В пятницу аварийно-спасательная служба «Ямалспас» организовала поиски их тел, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.

— За прошедшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано: одно происшествие на водных объектах, в результате которого погибло два человека — мужчина 1988 года рождения и подросток 2012 года рождения, — пояснили спасатели.

Сегодня к поискам утонувших приступит летная группа аварийно-спасательной службы. Трагедия произошла в районе Ямбурга.