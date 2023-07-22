Дожди и 30-градусная жара ожидаются в выходные на Ямале

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

В субботу и воскресенье на Ямале периодически ожидаются дожди. Но при этом дни с осадками будут сменяться сухими. Такой прогноз озвучили сегодня, 22 июля, синоптики Главного управления МЧС России по ЯНАО.

В субботу по округу прогнозируют теплую погоду. Столбик термометра составит +23...+29 градусов, местами до +30.

Температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 2-4 градуса. Ночью от +13 до +18 градусов. В воскресенье при осадках от +17 до +23. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем возможны местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление существенно не изменится.