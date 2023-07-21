На Ямале выявлено 3 очага природных пожаров

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 3 природных пожара на площади 47,2 Га, локализован 1 очаг на площади 20 Га. Всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории округа зарегистрировано 105 очагов природных пожаров на площади 4 173,74 Га.

Сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО сообщают, что о возникновении лесного пожара необходимо позвонить по телефону Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (34922) 5-28-27 или на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напомним, что пожароопасный сезон действует на Ямале до 1 октября. Он начался 10 мая.