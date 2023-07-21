Жителя Салехарда оштрафовали за незаконную продажу алкоголя Фото: Татьяна Коркина

За незаконную розничную продажу алкогольной продукции осужден житель Салехарда. Об этом сообщили в прокуратуре округа. 30-летнего жителя столицы признали виновным по статье 171.4 УК РФ "незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".

Выяснилось, что мае текущего года, уже оштрафованный за аналогичное преступление мужчина и не имея лицензии на продажу, вновь продал алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Суд назначил северянину штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Ямала прочитал личную переписку бывшей супруги и стал фигурантом уголовного дела.