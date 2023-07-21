В Новом Уренгое ребенок получит 30 тысяч рублей компенсации за укус собаки Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое прокуратура добилась компенсации морального вреда ребенку за укус собаки. Нападение бездомной собаки на ребенка произошло в мае текущего года. Отвечать за случившееся заставили местную администрацию.

- Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя ребенка о нарушении его прав. Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, собака укусила ребенка, чем причинила ему телесные повреждения и нравственные страдания - рассказали в прокуратуре округа.

Компенсации удалось добиться через суд, по решению которого ребенку выплатят 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лабытнанги кто-то систематически подбрасывает щенков за гаражи.