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НовостиОбщество21 июля 2023 10:20

В Новом Уренгое ребенок получит 30 тысяч рублей компенсации за укус собаки

Прокуратура добилась выплаты от местной администрации
Виктория Терина
В Новом Уренгое ребенок получит 30 тысяч рублей компенсации за укус собаки

В Новом Уренгое ребенок получит 30 тысяч рублей компенсации за укус собаки

Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое прокуратура добилась компенсации морального вреда ребенку за укус собаки. Нападение бездомной собаки на ребенка произошло в мае текущего года. Отвечать за случившееся заставили местную администрацию.

- Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя ребенка о нарушении его прав. Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, собака укусила ребенка, чем причинила ему телесные повреждения и нравственные страдания - рассказали в прокуратуре округа.

Компенсации удалось добиться через суд, по решению которого ребенку выплатят 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лабытнанги кто-то систематически подбрасывает щенков за гаражи.