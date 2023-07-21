В Губкинском дети изучают основы финансовой грамотности в детском саду

Фото: администрация Губкинского

Дети из детского сада «Солнышко» в Губкинском смогут изучать основы финансовой грамотности. Как сообщили в администрации города, в дошкольное заведение поступил многофункциональный обучающий комплект, состоящий из двух тематических модулей «Банк» и «Магазин».

- «Банк» оборудован встроенным компьютером, тренажерами для тренировки внимания и идентификации банкнот Российской Федерации, сенсорным экраном. «Магазин» оснащен продовольственной зоной с витриной, кассой, весами и муляжами товаров, кассовой зоной с прилавком и калькулятором - рассказали в администрации.

Благодаря этому оборудованию дети в игровой форме узнают, что такое товар, цена, деньги и как правильно ими распоряжаться. А также дети учатся различать настоящие деньги от фальшивых и знакомятся с повседневными банковскими операциями.

Такое интерактивное оборудование есть еще в трех детских садах в Губкинском.