Житель Нового Уренгоя попался с наркотиком в кармане, а при задержании укусил полицейского Фото: Юлия Кучеренко

В Новом Уренгое мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и незаконном приобретении наркотиков, сообщает Следком Ямала.

Инцидент произошло 10 июля 2023 года когда полиция патрулировала улицы города и обнаружила 21-летнего мужчину, который вел себя подозрительно. Мужчине предложили проехать в отделение полиции для выяснения обстоятельств, он оттолкнул полицейского и попытался скрыться. А когда его попытались остановить задержать, он укусил полицейского.

Затем в карманах у задержанного нашли сверток с наркотиком и теперь ему грозит серьезное уголовное наказание.

Расследование продолжается.