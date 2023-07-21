Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске временно закроют автобусную остановку у детской школы искусств. Об этом сообщает предприятие «Пассажирские перевозки». Временные изменения будут действовать с 24 июля.

- Городские автобусы № 9 и № 28 у детской школы искусств останавливаться не будут. Это связано с проведением работ по обустройству сквера в микрорайоне «8». Ограждение строительной площадки будет перенесено на обочину проезжей части. Остановка автобуса для высадки и посадки пассажиров на этом участке будет временно невозможна - говорится в информации.

Для маршрута № 9 ближайшая остановка будет «Улица Высоцкого», а для маршрута № 28 – «Торговый комплекс «Север».