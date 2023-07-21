Коммунальная инфраструктура Салехарда наполовину готова к зиме

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде сделали половину объема работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Почти 167 км сетей теплоснабжения, 38 котельных, 221 км сетей водоснабжения нужно подготовить к прохождению зимних пиков. Лето – горячая пора для салехардских коммунальщиков. Ведётся активная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства. Ресурсоснабжающая организация АО «Салехардэнерго» выполняет текущие и капитальные ремонты на объектах тепловодоснабжения для прохождения предстоящего отопительного периода - говорится в сообщении.

За время подготовительных работ к зиме должны успеть заменить сети тепловодоснабжения протяжённостью 1224 м, сделать промывку сети водоснабжения, ремонт котельного оборудования, а также запасти топливо и ресурсы для аварийно-восстановительных работ.

- В короткий межотопительный период работу проводят и управляющие компании по подготовке жилых домов - осматривают фасады, стены, крыши, внутренние инженерные системы. Уже осмотрено более 200 зданий. Всего будет проверено более одной тысячи, - подчеркнул глава города Алексей Титовский.