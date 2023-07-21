На дорогах Ямал за сутки произошло 3 ДТП без пострадавших

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 3 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 814 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 145 получили травмы, в том числе 20 детей.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах округа выявлено 391 нарушение ПДД, а именно: 12 водителей сели за руль несмотря на лишение прав, 18 водителей нарушили правила обгона, 37 водителей проехали регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, 17 водителей не уступили дорогу пешеходам и 12 пешеходов нарушили правила дорожного движения. Попались также 9 нарушителей правил перевозки детей и 83 проигнорировавших ремни безопасности.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.