На Ямале 21 июля ожидается кратковременный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС 21 июля на Ямале прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Столбик термометра ночью покажет +13…+18 градусов, а днем температура воздуха составит +26…+31.

В Салехарде будет чуть холоднее, чем вчера. В течение дня в пределах от +18 до +26, ночью от +17 до +19 градусов. Ветер около 2 м/с, с порывами до 5 м/с. Днем ожидается дождь.