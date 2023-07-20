В столице Ямала отремонтировали 8 тысяч квадратных метров дорожных ям Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде выполнили 8 тысяч кв. м ямочного ремонта - это 60% от благоустроительного плана-2023. Дорожники применяют асфальт – салехардского производства. Об этом рассказали в администрации Салехарда.

На городском асфальтобетонном заводе производится 46 тонн асфальта в час. Проведенная в прошлом году модернизация позволила увеличить производительность на 15 тонн. Заменили устаревшее оборудование - на умное отечественное. С начала июля уже изготовили более тысячи тонн асфальтобетона.

- За летнюю кампанию ямочный ремонт произведут на 15 000 кв м. дорожного полотна. Сомнений, что мы справимся с задачами – нет, – отметил директор АО «Салехарддорстрой» Виктор Лобода.