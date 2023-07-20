На территории ЯНАО действует 4 природных пожара Фото: Татьяна Коркина

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 4 природных пожара на площади 18 Га. Для тушения привлечено 58 человек. Очаги возгораний находятся в Пуровском, Шурышкарском и Приуральском районе.

Сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО сообщают, что о возникновении лесного пожара необходимо позвонить по телефону Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (34922) 5-28-27 или на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напомним, что пожароопасный сезон действует на Ямале до 1 октября. Он начался 10 мая.