На Ямале почти достраивают две модульные ветлечебницы

На Ямале почти достроили две модульные ветлечебницы Фото: Татьяна Коркина

На Ямале достраивают две модульные ветлечебницы. Об этом сообщили в правительстве региона. Современные ветеринарные клиники модульного типа достраиваются в Надыме и Красноселькупе. В зданиях будет тепло и комфортно даже при минус 55 градусах.

Ветлечебницы оснастят кабинетами для приема животных, диагностических исследований, операционными, ветеринарной аптекой, служебными и складскими помещениями. В зданиях будет холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Современные ветеринарные модули уже открыты в Тарко-Сале, Коротчаево, Пангодах, Сеяхе и Антипаюте, в Горках и Гыде. Такие же клиники появятся в поселках Тазовский и Уренгой.