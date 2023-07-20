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НовостиОбщество20 июля 2023 15:00

На Ямале почти достраивают две модульные ветлечебницы

Они появятся в Надыме и Красноселькупе
Виктория Терина
На Ямале почти достроили две модульные ветлечебницы

На Ямале почти достроили две модульные ветлечебницы

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале достраивают две модульные ветлечебницы. Об этом сообщили в правительстве региона. Современные ветеринарные клиники модульного типа достраиваются в Надыме и Красноселькупе. В зданиях будет тепло и комфортно даже при минус 55 градусах.

Ветлечебницы оснастят кабинетами для приема животных, диагностических исследований, операционными, ветеринарной аптекой, служебными и складскими помещениями. В зданиях будет холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Современные ветеринарные модули уже открыты в Тарко-Сале, Коротчаево, Пангодах, Сеяхе и Антипаюте, в Горках и Гыде. Такие же клиники появятся в поселках Тазовский и Уренгой.