В Салехарде 10 фотоловушек следят за нарушителями экологических правил

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде за нарушителями экологических правил следят 10 фотоловушек. Как отметили в администрации города, умная техника уже помогла раскрыть 7 экологических происшествий.

- Безусловно, этот эксперимент сработал. Недобросовестные граждане уже знают об этих ловушках и в следующий раз не станут повторять нарушения, а главное – нарушители понесли наказание, - отмечает заместитель главы города Алексей Пекарь.

Алексей Пекарь предложил изменить систему «наложения» штрафов. Сейчас эта цепочка от правонарушения до административной ответственности достаточно долгая, но он считает, что пресекаться эти действия должны сразу.

В этом году в городе и близлежащих окрестностях установят еще несколько фотоловушек.